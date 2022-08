Quatro expulsões e nada de gols: Rio Branco-AC e ASA ficam no zero na ida das oitavas de final da Série D

Mandante, o Rio Branco ficou mais com a bola na etapa final. O ASA recuou e tentava explorar o contragolpe, mas sofreu até os 15 minutos. Aos 22, após uma confusão na área, o árbitro capixaba Arthur Gomes Rabelo expulsou mais dois zagueiros: Yago Ramon, do Rio Branco, e Cristian Lucca, do ASA. Isso travou mais a partida.

Aos 35, Ciel, do time acreano, finalizou de longe, mas errou o alvo. O Estrelão foi para o abafa no fim, mas não passou pela marcação do ASA. No último lance, Thallyson levou ainda perigo numa falta batida perto da área do Rio Branco.