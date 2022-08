Quem era o líder da Al Qaeda morto pelos EUA no Afeganistão

Médico descrito por seus colegas de faculdade como tímido, o egícpio Ayman al-Zawahiri tinha 71 anos e era um dos terroristas mais procurados do mundo. Na noite desta segunda-feira (01/08), mais de uma década depois de assumir o posto de líder da rede Al Qaeda no lugar de Osama Bin Laden, ele foi declarado morto pelo governo americano.

Al-Zawahiri morreu após um ataque executado por um drone dos EUA em Cabul, capital do Afeganistão, no final de semana. A confirmação ocorreu somente no início desta semana.

De acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abater Al-Zawahiri era essencial para assegurar que as regiões controladas por talibãs em território afegão não sirvam mais de base para o planejamento de ataques terroristas em todo o mundo.

Al-Zawahiri assumiu o controle da Al Qaeda depois que Bin Laden foi morto por forças especiais dos EUA no Paquistão, em 2011. Uma década antes, ele havia ajudado a coordenar os ataques de 11 de setembro, que mataram cerca de 3 mil pessoas.

Após esse atentado, a Interpol ordenou a busca e a captura do egípcio, que nasceu em uma família próspera no bairro de Gizé, no subúrbio da cidade do Cairo.

As acusações de ações terroristas no seu país natal e também de ser um dos chefes da Al Qaeda levaram o FBI a colocá-lo na lista dos criminosos mais procurados do mundo, com uma recompensa de 25 milhões de dólares a quem repassasse informações que levassem a sua prisão.

Autoridades internacionais acreditavam que ele vivia escondido entre o Afeganistão e o Paquistão. Ele costumava aparecer em vídeos defendendo a causa islâmica em sites sobre o tema, comentando eventos atuais e também lembrando seu compromisso contra aqueles que ele considerava inimigos do islã.

Uma das últimas aparições ocorreu justamente em uma gravação feita no ano passado, em ocasião do 20º aniversário dos ataques de 11 de setembro. No vídeo, intitulado “Jerusalém nunca será judaizada”, Al-Zawahiri, vestido com uma túnica e uma longa barba branca, fala por mais de uma hora sobre diversos temas, especialmente a respeito da causa palestina.

Durante os anos em que liderou a Al Qaeda, na última década, Al-Zawahiri viu a organização enfraquecer e sofrer várias ramificações. Com isso, presenciou, por exemplo, o surgimento do grupo Estado Islâmico (EI), a partir de uma divisão da própria Al Qaeda.