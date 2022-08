Quem foi a atriz Claudia Jimenez, que morreu neste sábado aos 63 anos

Atriz Claudia Jimenez ficou marcada por seus papeis cômicos na TV, como Dona Cacilda, na primeira versão de “Escolinha do Professor Raimundo”, nos anos de 1990, e depois como a empregada Edileuza, em “Sai de baixo”. Claudia morreu neste sábado (20), aos 63 anos. Ela estava internada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Nascida no Rio de Janeiro, ela esteve em “O Trapalhões”, trabalhou por quatro anos no programa “Viva o Gordo”, com Jô Soares, participou do “Chico Anysio Show” e da série “Armação ilimitada”.

Foi como a divertida Dona Cacilda, em “Escolinha do Professor Raimundo”, também em 1990, que Claudia ganhou maior destaque para o público. Nas participações, ela desconsertava o cansado professor Raimundo, interpretado por Chico Anysio, com suas tiradas atrevidas. Na série, ela apresentou o bordão “beijinho, beijinho, pau pau”, em referência à música “Beijinho, beijinho, tchau, tchau”, de Xuxa.

Em uma entrevista ao Fantástico, em 2014, Claudia contou que Cacilda foi a personagem que mais amou. “Não era nem propriamente pelo personagem, mas pelo que eu vivi ali dentro. Foram seis anos de gargalhadas”.

Pela sua interpretação de Dona Cacilda, Claudia venceu o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1991. No mesmo ano, no cinema, ela levou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Brasília, pela interpretação da personagem Beatriz.

Já em 1996, Claudia interpretou Edileuza, empregada fogosa e desbocada da série “Sai de baixo”, ao lado de Miguel Falabella, Aracy Balabanian, Luís Gustavo e Tom Cavalcanti. Ela também fez participação em “Os Normais”, em 2002.

Das novelas, ela fez uma participação especial na primeira versão de “Ti-ti-ti”, de 1985, e esteve em “Torre de Babel”, de 1998, “As filhas da mãe”, de 2001, no especial “Papo de Anjo”, em 2003, na novela “América”, “Sete Pecado”, em 2007, “Negócios da China”, em 2008, “Aquele Beijo”, em 2011.

Claudia foi indicada na categoria de melhor atriz em “Torre de Babel” no Troféu Imprensa, em 1999, e ainda para o Prêmio Contigo!, em 2008, por “Sete Pecados”.

Em 2014, ela ainda participou da série “Sexo e as Negas”, de Miguel Falabella. Seu último papel na TV Globo foi em “Haja Coração”, em 2016.

O primeiro problema de saúde da atriz surgiu em 1986, quando ela foi diagnosticada com um câncer no tórax e precisou fazer radioterapia. Claudia ainda enfrentou três cirurgias cardíacas: em 1999, vítima de enfarte, colocou cinco pontes de safena, em 2012, quando precisou substituir a válvula aórtica e depois, em 2014, ano em que colocou um marcapasso.