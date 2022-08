“Quiseram passar sal na minha candidatura”, diz Márcia diante de centenas de apoiadores no Afa Jardim

A militância e as principais lideranças políticas da coligação A esperança de um Acre melhor começa agora!, que aglutina Republicanos, MDB, PRTB e PL, realizaram um ato de apoio às candidaturas de Marcia Bittar (MDB), que concorre ao Senado, e Mara Rocha, que concorre ao Governo, na noite desta quinta-feira (18), no Afa Jardim.

Marcia disse que sua candidatura é um projeto de Bolsonaro e não dela e no Senado vai representar o povo acreano que lhe abraçou.

“Foi difícil chegar aqui, quiseram passar o sal na minha candidatura, que na verdade não é minha, eu recebi uma missão do nosso presidente de ser candidata junto com ele e eu estou aqui, firme, depois de muitos caminhos, cheguei aqui por vocês e estou aqui defendendo as bandeiras do nosso presidente . Sou contra a legalização das drogas, do aborto, no nosso Governo do Bolsonaro e mandato no Senado, vamos defender as famílias, porque primeiro nasceu o casamento, depois os filhos e depois o Estado para defender”, disse.

Marcia garantiu que o esposo, senador licenciado Marcio Bittar, certamente caminhará ao seu lado no segundo turno. “Hoje ele não está aqui de corpo, mas está de coração e no segundo turno, estaremos todos juntos, em nome de Jesus. Depois de tentarem desmerecer a mim e minha família eu recebi o apoio de muitas famílias acreanas, como a da Jéssica Sales, Mara Rocha e estamos aqui por um projeto de Deus nas famílias”, disse.

O vice-governador do Acre, Wherles Rocha, irmão da candidata Mara disse que sua eleição e a de Marcia representam a mudança que o Acre espera.

“Nós conseguimos derrotar um Governo de Esquerda, mas infelizmente a esquerda não saiu do Governo e eu acho que nós que estamos aqui podemos mudar essa história e eleger duas mulheres para mudar o destino deste estado. Estou falando da eleição de Mara para Governo, Fernando vice e Marcia para o Senado. Meus amigos, não existe eleição ganha, todas são muito difíceis, mas sei que com fé em deus e a determinação dessas mulheres e homens vamos sair vitoriosos e alcançar o grande objetivo que é cuidar do nosso povo que hoje está abandonado”, afirmou.

O pecuarista Fernando Zamora (PRTB), que é o candidato a vice de Mara, disse que está muito feliz por poder caminhar ao lado de duas mulheres fortes. “Começamos essa caminhada e por onde andamos, somos bem recebidos. O Acre vai ganhar com essa revolução com essas mulheres, pois como uma mãe que cuida dos seus filhos, a Mara vai cuidar deste estado que tenho certeza que daqui a quatro anos vai estar bem melhor do que está agora”.

A primeira suplente de Marcia ao Senado, Bete Pinheiro relembrou a trajetória de mulheres na política acreana. “Há 40 anos nós tivemos uma mulher negra senadora, Dra Lélia Alcântara, e há 35 anos tivemos Iolanda Fleming, a primeira mulher a governar o Estado e agora chegou a vez de Mara Rocha e Marcia Bittar. Hoje tem muitas pessoas morrendo de fome, mas teremos essas mulheres e o Bolsonaro precisa da Marcia Bittar senadora”.

Jéssica Sales, que disputará a reeleição a deputada federal e foi com sua desistência da corrida pelo Senado as portas se abriram para a candidatura de Marcia, disse que o sentimento é de esperança.

“Mara, Marcia e todos os candidatos que estão aqui, colocaram seus nomes porque são pessoas comprometidas, que tem um projeto e são a esperança, a marca de um novo projeto”.

Confira mais fotos do evento:

A candidata ao Governo, que não escondeu a felicidade pela escolha de Marcia para sua chapa, já que também se considera uma das mais fiéis defensoras do Governo Bolsoanro, disse que, se eleita, sua gestão será guiada pelo coração e não interesses. “O Acre é de quem ama, mora aqui e quer ficar. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento lindo, ao lado da Marcia Bittar que vai nos representar no Senado Federal, a Jéssica Sales, essa guerreira, o Major Rocha e todos os candidatos. Esse grupo que vai comandar esse estado, essa candidatura não é da Mara, ou a do Senado é da Marcia, são candidaturas do povo que querem ver o Estado melhor, nós temos que mudar nosso estado e não de estado”.

A emedebista afirmou que vai alavancar o agronegócio no Acre. “Esse estado já produziu muito, já deu muito emprego, mas infelizmente abraçamos projetos políticos errados e temos que mudar essa realidade e isso só será possível com a ajuda de vocês, vamos governar com amor, cuidar dos servidores públicos, vamos fazer um Governo ouvindo as pessoas, pois queremos ver esse estado diferente para termos recursos para fazer que precisa ser feito. Dia 1 de janeiro vai começar um novo rumo no nosso estado”, afirmou.