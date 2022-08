Ramais da Dignidade, da Prefeitura de Rio Branco, leva piçarramento ao Benfica

O programa Ramais da Dignidade foi criado para melhorar ramais, construir bueiros e pontes. Pelo menos 50 máquinas estão em vários locais. Na manhã desta terça-feira (30), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do secretário municipal de Agropecuária (Seagro), Eracides Caetano, e Joabe Lira da secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI), acompanhou os trabalhos de piçarramento que estão sendo feitos na região do Benfica.

A agricultora Venas Maciel mora há 30 anos na travessa Céu Azul, neste dia 30 faz aniversário e ganhou parabéns da equipe da prefeitura e de presente o melhoramento no ramal onde mora.

“Estou muito feliz, pois hoje é meu aniversário e apesar de ter passado uns dias doente, Deus me restaurou. Agora, com saúde e feliz por todo trabalho que está sendo feito no ramal.”

Maria do Carmo, moradora da região, falou sobre como sofreu com o ramal sem manutenção.

“Nós andávamos caindo na lama e nos buracos, até perdi minha Bíblia. Sofríamos muito aqui”, disse a moradora Maria do Carmo.

Sandro Fidelis falou que antes a região parecia um lago, muitos caiam de moto e prejudicava os veículos que trafegavam pelo local.

“Antes nenhum prefeito nos ajudou e agora essa gestão olhou por nós. Vamos apoiar nosso prefeito.”

O gestor da Seagro, Eracides Caetano, garantiu que o problema será resolvido em poucos dias na localidade.

“São 161 km que tem nessa região, de Senador Guiomard pra cá, mas vamos resolver isso logo.”

O prefeito ressaltou que a nenhuma gestão fez uma ação como a que está sendo feita nos ramais para resolver os problemas dos produtores rurais e acrescentou que o foco é fazer com que esses ramais rodem de inverno a verão.

“O nosso negócio é realmente fazer esses ramais rodarem de inverno a verão. É nessa linha que a gente vai trabalhar. Aqui, se vocês observarem, é piçarra boa que com certeza vai ajudar todos os moradores.”