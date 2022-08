Raríssimo e ameaçado de extinção, cachorros-vinagre são vistos; VÍDEO

Nativo das Américas do Sul e Central, o cachorro-vinagre é uma espécie considerada “quase ameaçada” pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). No Brasil já foi enquadrado como “vulnerável” na lista nacional oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

O registro dos animais em Mato Grosso do Sul foi feito por Rodrigo Fernando de Souza Rosa, usando um telefone celular para monitoramento. “Na hora em que cheguei, havia o casal e mais três filhotes. Os pais estavam mais afastados, observando os filhotes; depois, voltaram para perto e foram juntos embora”, relata Rodrigo.

Apesar de a espécie ser nativa do continente, as aparições do cachorro-vinagre são raras. Pelas imagens é possível identificar os dois filhotes correndo e brincando em meio a floresta de eucalipto.

O ecólogo e mastozoólogo, Elson Fernandes de Lima destacou a importância do bom manejo e cuidado com as florestas para a preservação de animais ameaçados de extinção.

“A espécie pode ser extinta em até 100 anos, devido à redução das populações no Cerrado, ocasionada por doenças transmitidas por cães domésticos e a caça. Ainda mais curioso e relevante é o fato de o registro ter ocorrido numa área de plantios florestais, o que ressalta a importância do bom manejo para a permanência de espécies ameaçadas”, ressalta Lima.

Sobre o cachorro-vinagre

Os cachorros-vinagre são animais sociáveis e vivem em grupo de 2 até 6 indivíduos, sendo que os adultos têm pelo longo castanho-amarelado. Os adultos têm comprimento entre 57 e 75 centímetros e pesam, em média, de 5 a 8 quilos. Suas pernas são curtas, assim como o focinho.

As orelhas são relativamente pequenas, e o animal conta com garras afiadas, maiores do que as de cães domésticos do mesmo porte.