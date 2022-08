Realidade virtual apresenta principais pontos turísticos do Juruá na Expoacre 2022

Na Expoacre 2022 é possível fazer uma verdadeira viagem pelos principais pontos turísticos do Juruá. Através da realidade virtual, é possível conhecer o Rio Croa, o Rio Moa, as maravilhosas cachoeiras da Serra do Divisor e o festival indígena dos Puyanawas.

No estande do Sebrae existe uma parceria com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) que permite viajar sem sair do lugar.

“A sensação é incrível. Parece que estamos realmente no local. Eu sou acreano e não sabia que temos cachoeiras no Acre. Agora, já estou sonhando em conhecer o Juruá. Fiquei encantado”, garante Edeilson Silva.

O gestor do programa do turismo e do artesanato do Sebrae, Marcos Maciente, reforça que o objetivo é tornar esses pontos turísticos mais conhecidos, já que boa parte dos acreanos não conhece os atrativos do Juruá.

Além disso, existem dois painéis instagramáveis para que os visitantes sintam realmente como se estivessem no local.

Artesanato

Outro grande destaque do estande é o espaço do artesanato. Também em parceria com a Seet, por meio da coordenação do artesanato, foi montada uma loja conceito com o artesanato que é exposto nas feiras nacionais.

“São 20 artesãos que têm seus produtos apresentados no espaço. Lá é possível encontrar artesanato em madeira, em látex, indígena, marchetaria, biojoias e outros. O objetivo é valorizar o artesanato acreano que tem um grande potencial de mercado”, explica Suelany Paiva, coordenadora estadual do artesanato.