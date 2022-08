Recenseadores do IBGE já foram assaltados cinco vezes em Rio Branco

Pelo menos cinco equipes de recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que estão desde o dia 1º de agosto coletando dados para o Censo Demográfico 2022 no Acre relataram terem sido assaltados durante as visitas em Rio Branco.

Nos assaltos, dois Dispositivos Móveis de Coleta (DMC), usados pelos servidores, foram levados, mas em nenhum dos casos houve agressão.

No Acre, cerca de 680 recenseadores estão fazendo o trabalho de coletas com objetivo de atingir cerca de 200 mil domicílios, em um período de três meses

A insegurança não é a única dificuldade enfrentada por eles e os casos não são exclusivos do Acre. Tanto que nesta sexta-feira (26), os profissionais realizam uma manifestação em todo o Brasil contra às condições de trabalho (ajuda de custo do treinamento, ameaças de morte, qualquer tipo de violência, injúria racial, homofobia, sem ajuda de custo para se deslocar para a área de coleta, ausência de divulgação em massa sobre o Censo, atraso no pagamento e sobre a % mínima para fechar o setor censitário do recenseador) e outras denúncias sobre o Censo 2022.