Recuperado de mal súbito, meia do Rio Branco-AC diz que temeu perder movimento das pernas

Liberado para retornar ao CT José de Melo na última segunda-feira, Luan está à disposição do técnico Bruno Monteiro e foi relacionado para a partida de volta contra o Alvinegro, que será disputada no domingo (14), em Arapiraca (AL). A delegação acreana desembarcou em Maceió, capital de Alagoas, na manhã desta quarta (10).

Em conversa com o ge através do Whatsapp, Luan falou sobre o ocorrido no último domingo e o motivo para voltar para partida mesmo após ser atingido por uma joelhada na região lombar que o fez precisar receber atendimento fora do gramado por vários minutos.

– Foi uma joelhada na lombar, onde fiquei com muita dor, mas estou me recuperando pra essa partida de domingo. Eu não voltaria para o jogo, estava sentindo muita dor. Voltei porque já tinha feito as cinco substituições.

O jogador conta o que sentiu quando chegou ao vestiário após o fim do jogo e revelou que temeu não conseguir mais andar por causa da pancada recebida.

– Lembro que cheguei no vestiário e comecei a sentir muita dor. Perdi o movimento da perna esquerda, fiquei nervoso e desmaiei. Não lembro (depois do desmaio). No momento do desespero (senti medo) sim, a perna esquerda não mexia. Mas depois o movimento foi voltando – contou.

Luan voltou aos treinos nesta quarta-feira, na primeira atividade realizada em Maceió após o desembarque. Ele segue recebendo acompanhamento médico para garantir recuperação plena até o dia da partida.