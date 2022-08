Referência em comida regional, Point do Pato completa 10 anos na Expoacre

Um dos restaurantes mais renomados de Rio Branco, o Point do Pato, completa 10 anos de participação na maior feira de agronegócios do Acre. Com comidas regionais, receitas adaptadas com ingredientes que caracterizam pratos locais e receitas únicas, a proprietária do Point do Pato, Socorro Moreira Jorge, espera movimentação intensa durante as noites da Expoacre.

De acordo com a proprietária do restaurante, a movimentação desde o primeiro dia tem sido fora do normal. “Uma movimentação maravilhosa. No sábado, com a cavalgada, geralmente a noite não tem mais nada, mas esse ano a noite foi um sucesso. Todas as noites foram um sucesso. Eu só tenho elogios aos organizadores, para a frequência na feira. As pessoas estão frequentando muito, acho que estavam com saudade de sair de casa”, diz Socorro.

O Point do Pato, conhecido há 30 anos, é um restaurante renomado, que já esteve no Guia Quatro Rodas e Revista Gula, além da imprensa local, e tem foco na comida regional. Segundo Socorro, é possível pegar a receita de um prato francês e transformá-lo em comida regional.

“As comidas do Point do Pato todas são criadas por mim, as que não são criadas por mim são de amigos, mas eu sempre homenageio no nome. Sou como uma cientista, que fica na cozinha criando os pratos”, explica Socorro.

Socorro afirma que o interessante no momento é que as pessoas venham para a Expoacre, que as pessoas façam passeios, pois durante a pandemia, todos sofreram com a pandemia. “Chegou a hora da gente ser feliz, passear, comer muito no Point do Pato e em outros lugares também, há muitas opções. Eu acho que depois dessa pandemia nós merecemos ser felizes, foram muitas perdas, muito tempo em casa. Vamos correr um pouco para a alegria enquanto podemos. A palavra chave é felicidade”, diz.

Fora do Parque de Exposições, o Point do Pato fica localizado no bairro Tropical, na “Pracinha do Tropical”, na rua Palmeiras.