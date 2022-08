Reitora do Ifac anuncia novo mestrado da instituição no Podcast ContilNet

O podcast ContilNet também é educação! Em entrevista na noite desta segunda-feira (1) Rosana Cavalcante, reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), falou sobre o avanço da instituição no estado.

“Nossa missão é formar cidadãos com qualidade de ensino e temos obtido excelentes resultados. Em Xapuri, na semana passada, formamos alunos em diversos cursos”, disse.

Uma novidade que ela trouxe com exclusividade para os telespectadores do podcast ContilNet, foi a aprovação de um novo curso de mestrado em Inovação e Tecnologia, único da região Norte. “Concorremos com várias instituições no Brasil, mas conseguimos trazar para o Acre, com muito esforço. Temos esse perfil, de inovação, tecnologia e empreendedorismo”, disse.

As inscrições e a seleção para o mestrado acontecem ainda neste ano de 2022. Rosana destacou que os seis campi do Acre têm obtido resultados positivos. “Sena Madureira está aqui na Expoacre. É o stand mais bonito depois do ContilNet”, disse em tom descontraído.

