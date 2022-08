Relembre o namoro de Maitê Proença e Adriana Calcanhotto

O relacionamento de Maitê Proença e Adriana Calcanhotto chegou ao fim. Em setembro de 2021 foi exposto na mídia que a atriz e a cantora estavam juntas, mas a relação teria começado antes mesmo de ser divulgada ao público.

Pessoas próximas das duas sabiam que elas estavam se conhecendo melhor, e curtindo momentos a dois em encontros, rodas de samba e jantares. As artistas não pretendiam revelar o romance pois queriam manter sua intimidade.

O envolvimento das artistas

Zé Mauricio Machline, ex de Maitê Proença, teria sido o responsável pela formação do casal. Nas redes sociais, ele chegou a compartilhar a primeira foto em que a atriz e Adriana aparecem juntas. O registro foi feito em maio de 2021, na mansão do empresário em Mambucaba, Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Mauricio Machline (@zemauriciomachline)

Com os boatos de affair entre Maitê e Calcanhotto, a atriz decidiu se pronunciar de forma indireta nas redes sociais, e levou a situação com muito bom humor. “Tem uma gente me perguntando umas coisas que, no fundo, eu não sei responder. Mas, eu escrevi um negócio que tem a ver com as circunstâncias e que, talvez, possa ajudar essa gente, responder algumas questões. As pessoas são tão curiosas, né?”, comentou ela ao publicar o texto Coração à paisana.

A artista também fez um comentário durante sua participação no canal ‘Rap 77’, mas desconversou sobre o assunto. “Eu acho que não é hora de falar porque não é hora de falar. Então, acho que algumas áreas da vida da gente têm que ficar preservadas. Quando as coisas ficarem claras, assim que a gente puder falar, será falado. Não tem porque não. Por enquanto, acho que não está na hora”, afirmou.

Polêmica

O relacionamento de Maitê Proença e Adriana Calcanhotto estava indo bem até que a atriz fez uma declaração polêmica. Em entrevista à revista JP, ela confessou que preferia que a eleita fosse um homem, explicando que sempre gostou de se relacionar romanticamente com pessoas do sexo oposto.

“Eu queria que ela (Adriana) fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela”, disse a artista.

O comentário causou estranheza e até dividiu opiniões nas redes sociais. Algumas pessoas acharam que Maitê estava com medo de amar outra mulher sendo mulher também, mas teve quem não concordou com a declaração e criticou a postura da veterana, afirmando que Adriana deveria terminar a relação.

Esclarecimento

Com toda a repercussão, a atriz decidiu se pronunciar nas redes sociais e negou que teria sido preconceituosa. “Eu dei uma entrevista em que eu fui perguntada sobre o meu relacionamento atual. E eu respondi que, apesar de eu preferir homens, eu estou com uma mulher. Porque eu gosto dela, gosto daquela pessoa. Se ela fosse um homem, seria mais fácil para mim, mais conhecido. Mas, por gostar, eu topo fazer essa experiência. Fui acusada de lesbofóbica”, começou.

Em seguida, ela afirmou que a repercussão de seu comentário foi exagerada e ressaltou que o fato de estar namorando uma mulher já é explicação suficiente. “Agora, estar num relacionamento com uma mulher, me parece que fala mais alto do que o comentário dos que causam polêmica onde não há. O que eu disse estar claro. E se lido na íntegra, sem má vontade, é elogioso com a minha parceira. Paz e amor”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maitê Proença (@eumaiteproenca)

O término do relacionamento

Após alguns meses de namoro, Maitê e Adriana decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Segundo o portal SalaDeTV, o romance chegou ao fim em junho e o motivo seria a exposição do casal nas redes sociais.

Calcanhotto, que é bastante reservada em relação a sua vida pessoa, teria ficado desconfortável com as declarações da atriz, e após as últimas declarações que viralizou na mídia, a cantora teria ficado irritada.