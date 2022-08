Com uma seca severa já anunciada pela Defesa Civil do Estado, o Rio Acre já atinge 1,50 metro em Rio Branco, nesta segunda-feira (29), a menor cota registrado neste ano de 2022.

Vários bairros já estão com abastecimento prejudicado e as operações estão em andamento para levar água até as comunidades mais distantes.

O coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil, informou que a situação é preocupante.

“Estamos em monitoramento constante e atendendo as pessoas prejudicadas”, disse.