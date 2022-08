Rio Braco sob forte ventania; mudança no tempo deve derrubar temperaturas

A capital Rio Branco está sendo sacudida na tarde deste domingo (28) com uma forte ventania, que deve ser seguida de fortes chuvas e uma frente fria, segundo prevê a meteorologia. A Defesa Civil do município informou não houve registro de ocorrências graves nem pedido de socorro, mas acrescentou que está atenta às possíveis ocorrências em áreas de desmoronamento.

Em dias assim, as rajadas de vento são a causa de desastres, como quedas de árvores e destelhamentos de casas.

Conforme previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a chegada da frente fria derruba as temperaturas em todo o estado. A previsão é de céu encoberto com chuva a qualquer hora do dia e possibilidade de temporais.

Neste domingo, a região mais atingida pela ventania, ao que tudo indica, foi a do Segundo Distrito. Na Vila Acre, caracterizada por muitas árvores e bosques, onde fica o parque Chico Mendes, o vento quase derrubou algumas árvores, as quais, no entanto, resistiram aos ventos.

Veja vídeos da ventania: