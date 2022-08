Rio Branco-AC tem três jogadores em fim de contrato; intenção é renovar apenas com camisa 10

O elenco do Rio Branco-AC deve ter duas baixas, pelo menos, nos próximos dias. O lateral-direito Pêu e o meia Léo estão com o contrato perto do fim e não terão o vínculo renovado, segundo o presidente do clube, Valdemar Neto.

O contrato de Pêu, que se recupera de um problema no púbis, termina ainda esta semana, antes do primeiro jogo contra o ASA-AL, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O vínculo com Léo ainda dura mais alguns dias, mas o jogador não deve ser aproveitado pelo técnico Bruno Monteiro.

Quem também está com contrato perto do fim, encerrando neste mês de agosto, é o meia-atacante Matheus Nego. O desejo do clube, de acordo com o presidente, é renovar com o camisa 10, que é o artilheiro do Estrelão na Série D com cinco gols.

O Rio Branco-AC segue a preparação para encarar o ASA com treino na tarde desta quarta-feira (3), desta quinta (4) e também na sexta (5). A semana de treinos será encerrada no sábado pela manhã (6). Todas as atividades devem ser realizadas no CT José de Melo.