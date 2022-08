Aconteceu no sábado (27) e no domingo (28), no Sesc Bosque, em Rio Branco, o Zona Nerd Especial K-POP.

O evento se consagrou como uma das melhores experiências nerds dos últimos tempos no Acre.

Para o ContilNet, o fotógrafo Gustavo Monteiro enviou os melhores registros. Confira!