Roberta Miranda expõe podres de Gusttavo Lima após ele a decepcionar

A cantora Roberta Miranda virou assunto na mídia após conceder uma entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, e revelar que Gusttavo Lima a decepcionou.

Desse modo, durante conversa com o jornalista, a famosa revelou detalhes íntimos de sua vida e falou continua magoada com o cantor Gusttavo Lima.

De acordo com Roberta Miranda, em 2019, ela participou de um grande evento na Arena Anhembi, na zona norte da cidade de São Paulo, que também teve como convidado Gusttavo Lima.

Além disso, ela era uma grande admiradora dele, mas desde do dia em que foi tentar cumprimentá-lo em seu camarim, Roberta teve uma grande decepção. Motivo disso é que ela não conseguiu entrar no local, pois o segurança do sertanejo a proibiu.

Além disso, vale destacar que Roberta Miranda descarta qualquer reconciliação com Gusttavo Lima e afirmou que “até hoje ele não pegou um telefone pra dizer: ‘Colega, desculpa’. Isso me causou um estranhamento terrível, porque se isso acontece com meu colega, eu ligava no dia seguinte e até hoje, nada.”.

A cantora garantiu ainda na entrevista que mesmo sendo fã do sertanejo e disparou: “Inicialmente, eu tinha colocado um processo no segurança, mas eu retirei o processo porque poderia resvalar no Gusttavo. Dez dias depois, o segurança entrou com o processo. Eu gosto do Gusttavo, mas o que ele fez comigo, foi uma decepção no meio.”.

O que ela não imaginava é que ia perder no processo movido contra o segurança e ainda foi obrigada a pagar de idenização R$ 10 mil e isso a deixou mais irritada.

Roberta Miranda sofre perda e fica aos prantos

Além disso, em 2021 Roberta Miranda surgiu bastante deprimida e precisou ser hospitalizada. Motivo disso é que a cantora ao saber que Marília havia falecido passou mal.

E durante uma entrevista jornal ‘Extra’, ela disse como se sentiu. “Sou uma pessoa que nem eu entendo. Poderia expressar toda hora o que sinto, mas não é assim. Mas, perceba, meu corpo não aguentou o choque de perdê-la. Nem eu sabia que ia sofrer tanto”.