Rock in Rio: ingresso, como chegar e muito mais; veja o guia para o festival

Abaixo, o g1 compilou as principais dúvidas sobre a programação, mobilidade, regras e alimentação.

Ingressos, só no celular

Esqueça as folhas amassadas, cartões magnéticos ou pulseiras com chip. Este ano, o ingresso será 100% digital e deverá ser apresentado nas catracas somente pelo celular.

E não se trata de baixar um PDF e exibi-lo na roleta, ou fotografar a compra concluída: é necessário adicionar o bilhete a uma carteira digital, como a do Google — qualquer outra forma não será aceita.

O processo tem que ser feito inteiramente no celular — não adianta abrir no computador.

Como baixar meu ingresso?

Primeiro, no navegador mobile, acesse a Ingresso.com. Na opção Rock in Rio, siga as instruções para preencher um pré-formulário curto (com seu nome e seu CPF) e, então, adicionar o tíquete no dispositivo.

Como transferir meu ingresso?

Quem comprou um ingresso para alguém precisa, também pelo celular, indicar a transferência. O destinatário deve ter uma conta na Ingresso.com e uma carteira digital. Basta o comprador informar o e-mail do acompanhante — o mesmo registrado na plataforma.

Não haverá opção de transferência virtual no dia do show. O download está disponível até as 23h59 do dia anterior à data escolhida.

Previsão do tempo

Vai chover?

Até a última atualização desta reportagem, a Climatempo previa chuva somente para a segunda semana do festival, nos dias 8 e 11.

Posso levar guarda-chuva?

Não, e quem insistir será barrado e obrigado a deixar o acessório na porta.

Programação

Quais os horários dos shows?

Serão os mesmos do festival passado.

No Palco Mundo:

18h 20h10 22h20 0h10

No Palco Sunset:

15h30 16h55 19h05 21h15

No Espaço Favela:

16h30 17h55 20h05

No Supernova:

16h30 17h30 18h30 19h30

Veja um resumo nesta tabela:

Horários dos principais shows do Rock in Rio 2022 Horário Sexta (2) Sábado (3) Domingo (4) Quinta (8) Sexta (9) Sábado (10) Domingo (11) 15h30 (Sunset) Black Pantera + Devotos Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol Matuê Duda Beat Di Ferrero + Vitor Kley Bala Desejo Liniker + Luedji Luna 16h55 (Sunset) Metal Allegiance Xamã + Brô MCs Luísa Sonza e Marina Sena Gloria Groove Jão Gilsons + Jorge Aragão Power! Elza vive 18h (Mundo) Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira Alok Jota Quest CPM 22 Capital Inicial Djavan Ivete Sangalo 19h05 (Sunset) Living Colour + Steve Vai Criolo + Mayra Andrade Emicida convida Drik Barbosa, Rael, Priscilla Alcântara e Pastor Henrique Vieira Corinne Bailey Era 1985: a homenagem Maria Rita Macy Gray 20h10 (Mundo) Gojira Jason Derulo Iza Offspring Billy Idol Bastille Rita Ora 21h15 (Sunset) Bullet for my Valentine Racionais MCs Gilberto Gil com a família Jessie J Avril Lavigne CeeLo Green Ludmilla 22h20 (Mundo) Iron Maiden Marshmello Demi Lovato Måneskin Fall Out Boy Camila Cabello Megan Thee Stallion 00h10 (Mundo) Dream Theater Post Malone Justin Bieber Guns n’ Roses Green Day Coldplay Dua Lipa

Os shows se sobrepõem?

Das 18h até meia-noite, as atrações dos palcos Mundo e Sunset se alternam, sem sobreposição.

Já nos outros palcos os espectadores terão de escolher. O New Dance Order, de música eletrônica, toca direto a partir das 16h. Os demais espaços – como o Favela, o Rock District e o Supernova – têm programação simultânea.

Qual a programação dos outros palcos?

O line-up completo pode ser conferido aqui.

A Cidade do Rock

Onde fica o Rock in Rio?

O festival está montado no Parque Olímpico da Barra, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Veja as opções de transporte abaixo.

A que horas os portões abrem?

O público poderá entrar às 14h. A música já começa a rolar nos espaços e vai até as 4h.

Até que horas posso entrar?

Os portões se fecham à 1h.

Como chegar

O melhor jeito de chegar à Cidade do Rock é de ônibus. Há duas modalidades: o Rock Express e o Primeira Classe.

Qual a diferença do Rock Express para o Primeira Classe?

O Rock Express sai dos terminais Jardim Oceânico (onde há conexão com o metrô) e Alvorada (de onde saem linhas do BRT). Os ônibus vão pelas calhas do BRT, fugindo do trânsito.

Já o Primeira Classe sai de diferentes pontos do RJ com destino a um terminal dentro da Cidade do Rock.

Veja mais detalhes:

Rock Express

Ônibus comuns vão circular das 12h às 5h ligando o Jardim Oceânico e o Alvorada à Estação Parque Olímpico.

O ingresso custa R$ 22, ida e volta — independentemente se a pessoa pegar apenas um dos trechos.

A compra é feita pela internet.

Primeira Classe

O bilhete custa R$ 125, ida e volta, e deixa dentro da Cidade do Rock. As linhas partem destes locais:

Aeroporto Riogaleão: Desembarque Terminal 2 Barra da Tijuca – praia: Av. Lucio Costa 3.600 Bossa Nova Mix: em frente ao embarque do Aeroporto Santos Dumont Botafogo Praia Shopping: Rua Professor Alfredo Gomes Centro: Rua da Assembleia 10 Copacabana: Rua Siqueira Campos, em frente ao 143 Downtown Ipanema: Rua Prudente De Moraes, junto à Praça General Osório Lagoa: Avenida Borges de Medeiros, pista de serviço, 1.424 Niterói: Praça Don Orioni Norteshopping Nova América Petrópolis: Rua Padre Siqueira, em frente ao nº 419 Recreio: Av. das américas, esquina com a Av. Jose Luiz Ferraz Rio Design Barra Rodoviária Novo Rio: Plataforma 58 Tijuca: Rua Almirante Cochrane 146

A compra é feita pela internet, onde há os horários disponíveis.

É possível embarcar num ponto e escolher outro itinerário para volta. No retorno para casa, motoristas estão autorizados a permitir o desembarque em qualquer parte do percurso.

Posso ir de carro?

O festival recomenda pegar o transporte público e os ônibus especiais.

Ruas próximas à Cidade do Rock ficarão fechadas das 14h às 6h nos dias de shows, e somente moradores poderão passar pelos pontos de bloqueio — o cadastramento já se encerrou.

A Avenida Embaixador Abelardo Bueno, onde fica o portão da Cidade do Rock, por exemplo, estará interditada entre as avenidas Salvador Allende e Arroio Pavuna. Vias internas, como a Aroazes, a Franz Weissman e a Francisco de Paula também serão fechadas.

Apesar disso, será possível estacionar no Shopping Metropolitano Barra, cuja entrada fica antes das barreiras, e caminhar 2 km.

Posso ir de Uber?

Sim — mas será necessário andar um pouco. O aplicativo montou uma base no Riocentro, a cerca de 1 km do Parque Olímpico, para embarque e desembarque. Além de um espaço para sentar e descansar, o local contará com banheiros, estações de carregamento de celular e food-trucks.

O local terá ainda faixas designadas na área de espera. Dessa forma, os motoristas parceiros poderão informar aos usuários, via app, em que faixa estão aguardando.

Para chegar ao local e ter acesso ao evento, basta que o usuário digite Centro de Convenções Riocentro como destino no aplicativo da Uber. Lá, placas de sinalização e o time de apoio da Uber informarão a direção até o Parque Olímpico.

Quando a música acabar e o público estiver pronto para voltar para casa, basta voltar ao Espaço Uber, no Riocentro, solicitar um carro e aguardar.

Posso ir de metrô?

Sim — mas será necessário fazer baldeação. A Estação Jardim Oceânico, que faz a integração com o serviço especial Rock Express, ficará aberta 24 horas para embarque. As demais estações do sistema funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, mas somente para desembarque.

Nos dias úteis, os trens das linhas 1 e 4 farão trajeto entre Uruguai e Jardim Oceânico, com transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações do trecho compartilhado (Botafogo – Central) durante o horário regular do festival.

As composições da Linha 2 farão o trajeto entre Pavuna e Botafogo, das 5h às 23h59, com transferência no trecho compartilhado entre Botafogo e Central. Porém, durante as madrugadas, entre 0h e 5h, após a operação regular, a transferência será feita no Estácio.

Já aos sábados e domingos, a transferência de todas as linhas será obrigatória na Estação Estácio.

A concessionária sugere que os clientes antecipem a compra do bilhete, que custa R$ 6,50 por trecho, para facilitar o embarque na hora do evento, no site giro.metrorio.com.br/ ou aplicativo do GIRO, nas estações, ou que paguem suas passagens por aproximação com cartões ou dispositivos habilitados com tecnologia NFC, direto na catraca na hora do embarque, ou com o Riocard.

O que comer e beber

Posso levar comida de casa?

Sim, mas há restrições. Cada pessoa pode entrar com cinco itens. A organização recomenda levar sanduíches em sacos plásticos lacrados – ziplocks – ou pacotes de alimentos industrializados fechados.

Potes rígidos, como tupperwares, estão vetados.

Posso levar isopor?

Não.

Posso levar bebidas?

Não, mas é permitido levar uma garrafinha sem tampa para encher de água nos bebedouros espalhados pela Cidade do Rock.