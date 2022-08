Rodrigo Faro mostra corpão musculoso e impressiona fãs

Rodrigo Faro impressionou os fãs ao exibir os músculos em uma publicação do personal trainer Felipe Franco nesta quarta-feira, 24. Segundo o profissional, o apresentador marcou presença em um vídeo do seu canal do YouTube e mostrou parte do treino.

“Um ícone da televisão, novelas e um grande profissional. Admiração irmão, parabéns por toda sua trajetória e por sempre incentivar a prática do treinamento resistido. Breve tem treinão no Canal Felipe Franco”, disse ele no post.

Nas imagens, é possível ver Faro em uma sequência de cliques. Entre elas, os dois posam lado a lado sem camisa. Confira:

Web reage às fotos de Rodrigo Faro

Não demorou muito para que os internautas, não acostumados a verem os músculos de Faro, se surpreendessem com os registros e deixassem diversos comentários na publicação. “Projetinho Rodrigo Horse pae! Chama”, brincou o atleta Sidney Scaccio.

“Construindo o shape para competir? Tá com o melhor hein. Aproveita”, disparou o influencer Felipe Maia. “Daí sim! Evolução pessoal e profissional, nosso esporte ganhando espaço cada vez mais”, celebrou B Dynamitze.

Aproveitando a situação, fãs do apresentador fizeram questão de desenterrar as famosas cantadas de Rodrigo no quadro “Vai dar Namoro”, exibido no “Hora do Faro”, da Record TV. “Ele gosta”, brincou uma. “Dança gatinho, dança!”, escreveu outra.