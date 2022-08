A digital influencer Rógeria Rocha é a convidada do ContilNet e da Sans Filmes para a cobertura completa da 5ª noite da ExpoAcre 2022.

Rogéria vai mostrar todas as novidades da feira em transmissão ao vivo por todas as plataformas do site no Instagram, Facebook e YouTube.

A influencer também tem um podcast especial com Luiz Felipe Albuquerque, Carol com C e Raquel Mércia.