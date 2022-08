Romário fica solteiro após modelo descobrir outras duas namoradas

Após sete meses juntos, a modelo gaúcha Marcelle Ceolin terminou com Romário por ter descoberto que o ex-jogador mantinha outros dois relacionamentos em paralelo com ela. As informações são do Extra.

Marcelle descobriu sobre as outras duas namoradas de Romário após ter ficado sabendo, por meio de amigos, de um barraco em uma boate do Rio de Janeiro protagonizado pelas mulheres que, segundo o Extra, queriam disputar o posto de “namorada oficial” do Baixinho. A descoberta fez Marcelle dar um ponto final na relação e voltar para o Rio Grande do Sul.