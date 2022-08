Ronaldinho no México: festas, faltas e praia

Que Ronaldinho Gaúcho é baladeiro e um dos grandes nomes do história do futebol mundial, isso não é novidade para ninguém. Com passagens marcantes por gigantes do futebol europeu como Paris Saint-Germain, Barcelona e Milan, R10 também atuou pelo Querétaro em 2014. Em entrevista, um ex-companheiro de clube deu detalhes da passagem do Bruxo pelo país.

Em entrevista ao canal Peloteros TV, do Chile, o chileno Patricio Rubio, ex-companheiro de Ronaldinho falou sobre os luxos do brasileiro. “Jogávamos sempre às sextas-feiras em casa, porque no México cada equipe tem o seu próprio calendário durante a competição. Quando terminava o jogo, Ronaldinho pegava um avião particular e ia para Cancún ou Playa del Carmen”, declarou Patricio. “Voltava na terça-feira e nunca o vi treinar numa segunda-feira. Era um craque”, Após ser campeão da Libertadores com o Atlético-MG, Ronaldinho decidiu defender a camisa do Querétaro. Ele marcou oito gols em um total de 25 jogos. O brasileiro não completou o segundo ano de seu contrato devido às repetidas faltas e seu pouco compromisso com o clube mexicano.