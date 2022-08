Rosana Gomes declara apoio à candidatura de Marcia Bittar ao Senado

Na noite desta quinta-feira, 25, a candidata ao Senado Federal Marcia Bittar (PL) participou de uma grande reunião com o grupo político de James Gomes, ex-prefeito de Senador Guiomard. Com a presença de vereadores e lideranças comunitárias, Rosana Gomes, atual prefeita do município, declarou apoio a candidatura de Marcia.

“É uma honra estar aqui com a nossa futura senadora Marcia Bittar para dizer que você pode contar com o nosso grupo, estamos todos empenhados e vamos a frente nessa campanha arrojada”, disse Rosana durante sua fala.

James Gomes aproveitou o momento para lembrar das emendas parlamentares enviadas pelo Senador e candidato ao Governo do Acre Marcio Bittar (União Brasil), ao município: “Marcio soube se articular em Brasília e em menos de quatro anos mandou para o nosso estado mais de 1 bilhão de reais, agora imaginem se tivéssemos dois senadores com essa pujança”.

“Com Marcia em Brasília, nós teremos dois grandes senadores, o nosso município e todo o nosso estado só tem a ganhar. Marcia, conte 100% com o nosso apoio, a eleição está apenas no começo e se Deus quiser sairemos vitoriosos”, disse o ex-prefeito.