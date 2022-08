Roubos e arrastões são registrados na última noite de Expoacre

Dois roubos foram registrados na noite deste domingo (7), próximo ao Parque de Exposições Wildy Viana, onde acontece a Expoacre, no km 1 da rodovia AC-40, no bairro Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segunda informações de testemunhas, dez criminosos armados com facas se aproximaram das vítimas que estavam em uma parada de ônibus na frente do Sest/Senat e roubaram três celulares, sendo um iPhone 7, um Moto Fusion e um Xiaomi 10s. Após a ação criminosa, os assaltantes fugiram rumo a Expoacre.

A segunda ocorrência de arrastão aconteceu 6 minutos depois da primeira, já na parada de ônibus em frente a Escola Zuleide Pereira, quando cinco homens armados de facas conseguiram subtrair um aparelho celular e, em seguida, fugiram a pé no sentido da Vila Acre.

Arrastões na cidade

Além dos dois assaltos próximos à Expoacre, três pessoas foram vítimas de roubo na rua Seis de Agosto do bairro Seis de Agosto.

As vítimas estavam caminhando em via pública, quando acabam sendo abordadas por dois assaltantes que estavam em uma motocicleta modelo Honda 160cc de cor vermelha e o passageiro, que estava armado, desceu e rendeu as três vítimas e subtraiu três celulares, sendo um modelo Samsung A32, de cor Roxa, um Motorola Moto G9, de cor Azul e um iPhone cor rosa. Após a ação, os bandidos fugiram na moto em direção ao Centro de Rio Branco.

Em todos os casos, Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados e estiveram nos locais, colheram as informações e características dos criminosos e realizaram patrulhamento pela região, mas ninguém foi encontrado.