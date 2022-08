Saiba porquê Simaria não anunciou o fim em um programa de grande audiência

Sei que muitas imagens da minha entrevista com Simaria viralizaram na web. Mas uma, precisamente, precisa ser destacada agora, dias após o anúncio oficial do fim da dupla Simone e Simaria. Ao contrário do que ela falou (e me deixou extremamente constrangido), foi que caso as irmãs se separassem, este anúncio seria feito em um programa de grande audiência e não numa “entrevistazinha”.

Está mais do que claro que aquela não foi uma “entrevistazinha”, mas a questão não é nem essa. A questão que fica agora no ar é por que Simone e Simaria não foram a um grande programa de entretenimento para anunciar o fim da dupla e limitaram-se a um post no Instagram? Antes de escrever este texto conversei com alguns nomes do mercado da música que embasaram a minha opinião.

O motivo parece simples, mas não é. Simaria perdeu a percepção para separar o público do privado. E, além disso, ela passou a ignorar completamente os direcionamentos de assessores e gestores de sua carreira. Ela simplesmente não ouvia os conselhos de absolutamente ninguém.

Durante a minha entrevista com Simaria, duas assessoras acompanharam a todo momento a conversa e a cantora parecia ignorar os sinais dados por ela. Ao final da conversa, eu perguntei à própria cantora se ela tinha ciência da gravidade de suas declarações. E ela estava mesmo disposta a expor tudo aquilo que se comentava nos bastidores. Ali, claramente, ela deixava claro não diferenciar o público do privado.

Anunciar o fim da dupla em um programa de TV com Simaria nessas condições seria um risco extremo à imagem de Simone e, lógico, da própria Simaria. Até mesmo as redes sociais, que Simone sabe controlar e domar com total habilidade, Simaria ainda tem suas limitações.

Essa semana eu fiz uma entrevista (ainda inédita) com Zezé Di Camargo. Ele, assim como as Coleguinhas, sempre passa por especulações de separação do irmão Luciano, com quem, admite, não ter uma relação próxima. Mas Zezé me deu uma aula, dizendo que jamais falaria mal do irmão publicamente por que a dupla era seu maior patrimônio, após a sua família.

Essa declaração me remeteu a Simaria. Ela ali, naquela entrevista, atacou o seu maior patrimônio profissional. Nem pensar em si própria ela pensou. As marcas que a dupla conquistou, poucos artistas neste país alcançaram. O “produto” Simone e Simaria remetia a alegria, leveza e elas falavam a língua do povo como poucas. Mas o ego de Simaria sucumbiu a isso tudo.

E colocar a irmã mais centrada diante de um risco ainda maior de exposição e de possibilidade de desconstrução dessa imagem tão positiva conquistada não valia a pena. Triste fim. Eu ainda acho que Simone e Simaria terão a maturidade de fazer, daqui a uns cinco anos, uma turnê juntas para que o público possa revê-las no palco.

E a partir de agora Simaria precisará de ajuda para não se enxergar como uma pop star internacional e sim como uma grande cantora que é, prestes a iniciar um novo e ainda incerto futuro. Mas desejo tudo de melhor a ambas.