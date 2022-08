Saiba quem é Bruno Krupp, apontado como responsável por acidente fatal

Assim que as primeiras informações sobre o acidente fatal no Rio começaram a circular nas redes, Krupp privou seu perfil no Instagram.

No final do ano passado, Bruno engatou um namoro com a influenciadora digital Sarah Poncio. O relacionamento foi assumido nos últimos dias de dezembro após serem flagrados juntos em diversas ocasiões, como passeios em shoppings e visitas à casa da família de Sarah em Angra dos Reis. O envolvimento, porém, chegou ao fim dois meses mais tarde.