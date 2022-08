Saiba quem são os candidatos mais ‘gatos’ das Eleições no Acre na lista do ContilNet

As eleições estão às portas. No Acre, 134 se registraram no Tribunal Eleitoral para concorrer às oito vagas do estado na Câmara dos Deputados e 348 tentarão ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nas eleições deste ano, que ocorrem no dia 2 de outubro.

Sete concorrem ao Governo do Estado e nove ao Senado. Muitos candidatos são conhecidos, outros nem tanto, mas fizemos uma lista dos candidatos que prometem não ganhar apenas votos, mas também muitos corações.

Confira os cinco ‘candigatos’ e cinco ‘candigatas’ nas eleições 2022 no Acre.

Marcelo Bimbi

O modelo de 37 anos é filho do radialista acreano Estevão Bimbi, conhecido nacionalmente, participou do reality da Rede Record Power Couple, junto com a modelo Nicole Bahls, que na época era sua esposa. Esta é a primeira vez que ele disputa um cargo público, postulando a vaga de deputado federal.

David Hall

O mais novo entre os candidatos ao Governo. Aos 35 anos, o jovem é professor, tem dupla graduação em filosofia, sendo licenciatura pela Universidade Federal do Acre (2014) e bacharelado pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (Sinal) (2010) e integra a lista com um dos ‘candigatos’. David disputa o governo do Estado.

Emerson Jarude

O vereador de 32 anos agora tenta conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa. E enquanto não chega o resultado das urnas, ele ganha uma vaga aqui na nossa seleta lista.

Jarude é advogado e esta é sua terceira disputa, sendo que nas duas primeiras saiu vitorioso.

Alan Rick

O deputado federal que busca agora chegar ao Senado Federal e quase foi vice de Gladson também está na nossa lista.

Além de político, Alan é jornalista, apresentador de TV, pastor evangélico.

Francineudo Costa

O engenheiro florestal é candidato a deputado estadual pelo União Brasil e se autodeclara defensor da família e contra o aborto.

O rapaz disputa uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre.

‘TOP 5 CANDIGATAS’

Ludmilla Cavalcante

A influenciadora Ludmilla Cavalcante abre a nossa lista. A loira surpreendeu alguns ao se lançar candidata ao cargo de deputada federal pelo Podemos.

Com apenas 23 anos, a digital influencer alcançou repercussão nacional ao ter divulgada a batalha judicial que enfrente pela guarda da filha Anatonella. Será que vai ocupar uma vaga na Câmara Federal? Não sabemos, mas na nossa lista ela já garantiu o seu lugar.

Nazaré Araújo

Nazaré Araújo tem 55 anos e já foi vice-governadora do Acre. Procuradora, agora ela volta ao cenário político como candidata a vice pelo PT, na chapa com Jorge Viana candidato ao Governo e Marcus Alexandre como vice.

Elegante, linda e cordial, ela também está entre as candidatas que mais chamam a atenção.

Edmirk Herculano

Unha e carne com a candidata a deputada federal Ludmilla Cavalcante, Edmirk vai fazer dobradinha com a amiga como a candidata a deputada estadual pelo Podemos. E aqui na nossa lista também!

Edmirk tem 34 anos, é engenheira agrônoma, mãe de dois e empreendedora.

Claudinha

Claudinha Pinho, de 36 anos, é candidata a deputada estadual pelo Republicanos. Atleta, simpática, bonita e politizada, é um dos nomes fortes do partido e não vai ser candidata de figuração, não.

Há 10 anos ela já foi candidata a suplente de vereadora pelo PCdoB e sempre militou na política acreana, agora vai em busca do mandato.

Socorro Neri

A pedagoga, professora e ex-prefeita de Rio Branco também figura na nossa lista e é mais uma das mais belas candidatas.

Natural de Tarauacá, Socorro Neri tem 54 anos e esse ano se candidatou como deputada federal . Para entrar na nossa lista nem precisa pedir voto.