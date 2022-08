Saiba tudo sobre a 2ª rodada do Acreano Feminino

Na preliminar, Galvez e Sena Madureira empataram por 2 a 2. O time do interior chega a quatro pontos e se isola na liderança do grupo A. O Imperador fica em terceiro no grupo B com um ponto.

Na sequência, o São Francisco goleou o Vasco-AC por 7 a 0 e agora divide a liderança do grupo B com a Adesg, ambos com três pontos cada. O Leão de Senador Guiomard, no entanto, tem um jogo a menos.

Próximos compromissos

O Sena Madureira e Galvez voltam a campo na segunda-feira (29). O Imperador encara o Vasco-AC e o time do interior enfrenta a Adesg, às 16h e 18h, respectivamente. O São Francisco pega a Assermurb no dia 1º de setembro, a partir das 18h. Todos jogos no Florestão.

Fechamento da 2ª rodada

A segunda rodada será encerrada na quinta-feira (25), com duas partidas: às 16h, Rio Branco-AC x Assermurb, e a partir das 18h, Adesg x Andirá. Todas as partidas no Florestão.

Classificação

Grupo A

1º Sena Madureira – 4 pts

2º Assermurb – 3 pts

3º Andirá – 3 pts

4º Vasco-AC – 0