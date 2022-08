Samu realiza curso Suporte Básico de Vida para Leigos na Expoacre

Com o intuito de reduzir o índice de mortes e de incapacitação por doenças cardiovasculares, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), promoverá nesta terça-feira, 2 e na quinta-feira, 4, no Parque de Exposições, o curso Suporte Básico de Vida para Leigos.

O curso, organizado pelo Núcleo de Ensino do Samu, é destinado à população em geral, e as inscrições serão efetuadas com a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituição filantrópica.

A capacitação é direcionada às ações de suporte básico de vida no atendimento às vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR), parada respiratória (PR) e obstrução de vias aéreas por corpo estranho (Ovace).

O coordenador do Samu, Pedro Pascoal, explicou que o curso terá vários manequins de simulação realística para o aprendizado das manobras. “A proposta é capacitar as pessoas a identificar uma parada cardiorrespiratória e realizar as manobras iniciais de ressuscitação cardiopulmonar. Aquele que for aprovado no curso ganhará uma carteirinha de socorrista do Samu”, salientou o médico.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, falou da importância de que a população tenha interesse e participe desse curso. “A cada dois minutos, uma pessoa sofre parada cardíaca em nosso país, e se a gente tivesse o olhar do que é uma parada cardíaca para agir de imediato, com a massagem cardíaca, a utilização do desfibrilador externo automático (DEA), muitas vidas seriam salvas”, ressaltou.