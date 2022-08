Sanderson Moura desafia outros candidatos ao Senado e pede debate: “Face a face”

O advogado Sanderson Moura, candidato ao Senado pela Federação Partidária PSOL e Rede Sustentabilidade anunciou, nesta segunda-feira (29), em Rio Branco (AC), que está desafiando todos os demais concorrentes para debates ao longo da atual campanha eleitoral.

“Desafio todos os candidatos ao Senado para um debate público frente a frente. O eleitor tem todo o direito de examinar as propostas de cada um, e o debate face a face auxilia numa escolha consciente”, disse, por meio de suas redes sociais.

O desafio do candidato também foi extensivo aos meios de comunicação, como redes de TV e sites de notícias. “Convido as mídias digitais e televisivas a promoverem este encontro”, disse.

“Senador não é mero liberador de emendas; senador não tem que ser do Lula ou do Bolsonaro; senador tem que ser do povo acreano”, acrescentou.

De acordo com Saderson Moura, “até agora os outros candidatos resumiram suas propostas em ficar fazendo bandeiraço”, e ele quer debater ideias, propostas para nosso Acre e para o Brasil, “e não ficar puxando saco de candidato a governador! O desafio está lançado”, anunciou.