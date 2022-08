São Paulo x Flamengo: veja escalações, arbitragem e onde assistir

O Tricolor quer usar a força do Morumbi a seu favor para tentar construir uma vantagem no confronto. O time venceu os nove jogos de mata-mata que fez em casa neste ano e tem média superior a 43 mil torcedores em partidas do tipo. O técnico Rogério Ceni já admitiu que precisa de um placar favorável antes da decisão no Maracanã.

Transmissão: Globo, com narração de Cléber Machado e comentários de Ricardinho, Roger Flores e Salvio Spinola, e Sportv, com narração de Milton Leite e comentários de Ana Thaís Matos, Pedrinho e PC Oliveira.

Escalações prováveis

São Paulo – Técnico: Rogério Ceni

Sem contar com o veterano Miranda, suspenso pela expulsão diante do América-MG nas quartas de final, Rogério Ceni sugeriu no último fim de semana que pode até mudar o esquema de jogo são-paulino para encarar o Flamengo.

Acostumado a usar três zagueiros, o treinador pode abdicar de um para reforçar o meio-campo com Patrick. Caso opte pelo trio, Rafinha ou Luizão podem surgir como opção ao lado de Diego Costa e Léo. O treinador perdeu de última hora Gabriel Neves, com um problema no tornozelo.

Provável escalação: Jandrei; Rafinha (Patrick), Diego Costa e Léo; Igor Vinicius, Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Quem está fora: Gabriel Neves, André Anderson, Arboleda e Caio, lesionados.

Pendurados: Arboleda, Calleri, Luciano, Miranda e Reinaldo.

Flamengo – Técnico: Dorival Jr.

O Flamengo repetirá o time que entrou em campo na maioria dos jogos de mata-mata desde a chegada de Dorival Júnior. Apesar de ter Vidal cada vez mais à vontade e em forma, o treinador repetirá o time do 7 a 1 sobre o Tolima, dos dois confrontos com o Corinthians pela Libertadores, e do jogo da ida contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil. David Luiz, Thiago Maia e João Gomes são os únicos que começaram o empate com o Palmeiras, no último domingo.

O provável Flamengo tem Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro.

Quem está fora: Bruno Henrique se recupera de cirurgia no joelho; Diego Alves e Rodrigo Caio estão em processo de transição na preparação física após se recuperarem de lesões.

Pendurados: Gabigol, Everton Ribeiro e João Gomes.

Arbitragem