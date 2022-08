Saúde de Rio Branco promove vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado; veja locais

A ação, iniciada na última segunda feira (08), pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem o objetivo de vacinar, através do Departamento de Zoonoses, o maior número possível de animais de estimação a partir dos 3 meses de idade.

Com uma população estimada em mais de 46 mil animais, entre cães e gatos, no município de Rio Branco, a Semsa pretende alcançar 80% com a vacinação este ano.

Neste sábado (13), as esquipes estarão na Praça da Semsur, no bairro Ayrton Sena, onde já estão fazendo a ação de busca ativa indo de casa em casa.

É possível vacinar cães e gatos com 3 nesses de vida ou mais.

A vacina contra a raiva é obrigatória e tem validade de um ano. Desde o mês de março a Semsa realiza essa ação, e até o mês de julho já foram vacinados 7.200 cães e gatos em Rio Branco.