SBT ignora o Flamengo e vai transmitir Athletico x Palmeiras

O SBT mudou a estratégia para as semifinais da Libertadores e, ao invés dos jogos do Flamengo, decidiu transmitir os duelos entre Athletico e Palmeiras. Assim, nesta terça-feira (30/8), a emissora mostrará para todo o Brasil o jogo da Arena da Baixada, a partir das 21h30.

Na semana seguinte, na terça-feira, 6 de setembro, trasnmitirá o jogo da volta, no Allianz Parque, em São Paulo.

Os confrontos entre Flamengo e Vélez Sarsfield, na quarta-feira (31/8), no de agosto), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires; e posteriormente o do Maracanã, dia 7/9, serão exibidos pelo canal ESPN.

Nas quartas de final, o SBT travou uma dura batalha com a Globo na luta pela audiência do horário nobre, exibindo Flamengo x Corinthians, que brigava diretamente com as novelas Pantanal e Filhos de Eva.

Nos dois jogos, repetiu-se praticamente o mesmo resultado: a Globo liderou durante Pantanal, mas perdeu para o SBT na hora em que entrava no ar a minissérie Filhas de Eva. No segundo jogo, disputado no Rio de Janeiro dia 9/8, por volta das 23h, o SBT tinha sete pontos de vantagem sobre a rival (25 a 18).

Com essa mudança de estratégia, o canal de Silvio Santos espera melhorar ainda mais os seus números, em São Paulo e no Sul do País.