“Se Alan quer o Senado, pode ser o candidato da minha chapa”, diz Bittar

O senador licenciado Marcio Bittar deverá ter o nome anunciado como candidato a governador do Acre na convenção do partido União Brasil, a ser realizado nesta sexta-feira (5).

A afirmação foi feita pelo próprio Bittar em entrevista concedida ao jornalista Itaan Arruda no Programa Gazeta Entrevista desta quinta-feira (4).

“Isso tudo faz parte do jogo. Algum tempo tentaram me tratar como rainha da Inglaterra, não teria decidido nada. Alan Rick e o governador foram a Brasília para tentar fechar uma chapa sem a minha participação”, disse durante entrevista.

Marcio voltou a dizer que no Acre existe uma aliança entre o governador Gladson Cameli e o ex-senador Jorge Viana. “Cada um de nós tem suas fontes. Existe uma aliança da família da Cameli com a família Viana”, disse.

“Não fui eu que rompi com o governo, foi o governo que rompeu comigo. Só Deus sabe o que vai acontecer em 2026. Não posso é estar em acordo com um projeto de devolver o poder para o PT. São várias informações obtive, que mostram essa aliança”, disse Marcio sem citar as fontes.

“É difícil pra mim dizer que o governo que eu ajudei a eleger não funcionou”, afirmou deixando aberto o espaço para Alan Rick, caso ele decida voltar a concorrer para Senado.