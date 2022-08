Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre é destaque entre as entidades turística do Acre

Técnicos da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) estiveram reunidos na última sexta-feira, 5, com integrantes da Ouvidoria do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa) para avaliar os pontos positivos que vêm sendo realizados no Estado do Acre, por meio do Turismo de Base Comunitária (TBC).

O Sisa reúne um conjunto de estratégias e instrumentos que beneficiam

quem produz com sustentabilidade e conserva o meio ambiente. A região do Juruá tem se destacado pelos projetos de qualificação e capacitação com as comunidades de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Por meio de levantamento de dados, ouvindo as comunidades atendidas, a Seet assume o primeiro lugar no ranking geral de estratégias turísticas na utilização do meio ambiente de forma inteligente se comparado a outras instituições do trade turístico do Acre, segundo explicou o ouvidor Luiz Souza.

“A ouvidoria do Sisa tem realizado o papel de acompanhar a evolução das comunidades e seu desempenho por meio dos recursos aplicados, assim como a orientação dos turismólogos da secretaria, que têm feito um bom trabalho e muito elogiado pela comunidade”, disse Luiz.

Os planos turísticos da Serra do Divisor, Reserva Chico Mendes, Reserva Cazumba-Iracema, Croa e Seringal Cachoeira estão em constante expansão. A Reserva Chico Mendes e Croa já se encontram consolidados. A classificação se dá por meio da comunidade conseguir se manter sem depender do serviço público como explica Francismay Costa.

“A trilha Reserva Chico Mendes e o Croa estão consolidadas com a oferta de cursos para receber turistas, hospedagem, serviço de internet e estrutura para que visitante possa conhecer o lugar de forma segura e se manter por conta própria sem esquecer da preservação ambiental que gera o sustento. A Serra do Divisor é onde já se estuda o aprimoramento de segurança, capacitação da comunidade para línguas estrangeiras, como o inglês. Isso beneficia uma cadeia de pessoas, desde as cidades de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima até as comunidades da Serra, que, com isso, podem tirar o seu sustento e manter a área natural preservada”, destacou Francismay Costa, da Seet.

No fim de agosto, a equipe da secretaria retornará à Serra do Divisor, para a realização de novas capacitações, levantamento de dados e levando equipamento que potencialize a oferta dos cursos de forma online para qualificar a comunidade.