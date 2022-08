Segurança Pública do Acre diz que autor dos disparos na Expoacre ainda não foi identificado

Na noite desta sexta-feira (5), no Parque de Exposições Wildy Viana, foi registrado uma ocorrência de disparos de arma de fogo após uma suposta briga próximo ao Parque de Diversões instalado na Expoacre.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) emitiu uma nota à imprensa para esclarecer o ocorrido e afirmar que não houve feridos. Segundo a nota, o policiamento estava no local, mas no momento não foi possível identificar o autor dos disparos.

“Esclarecemos à população que há controle de acesso nas entradas do parque para resguardar a segurança dos visitantes, e que todos que entram armados, eventualmente membros das forças de segurança, devem preencher formulário de identificação” e que “há câmeras de monitoramento no interior do parque, que gravaram o momento dos fatos, e que as imagens serão utilizadas pela Polícia Civil para a devida identificação do autor dos disparos”, diz trechos da nota.

Por fim, o texto diz ainda que a Polícia Militar tem policiamento ostensivo reforçado dentro do parque de exposição e há também o uso de drones pelas forças de segurança para patrulhamento aéreo do espaço.

Veja nota da Sejusp na íntegra

Nota à imprensa

Os órgãos de segurança pública do Estado informam que houve um registro de ocorrência de disparo de arma de fogo dentro do parque de exposição na noite de sexta-feira, 5, e que ninguém foi ferido.

O policiamento estava no local, mas, no momento do fato, não foi possível identificar o autor dos disparos.

Esclarecemos à população que há controle de acesso nas entradas do parque para resguardar a segurança dos visitantes, e que todos que entram armados, eventualmente membros das forças de segurança, devem preencher formulário de identificação.

Informamos, ainda, que há câmeras de monitoramento no interior do parque, que gravaram o momento dos fatos, e que as imagens serão utilizadas pela Polícia Civil para a devida identificação do autor dos disparos.

Insta ainda esclarecer que, pelo que se desprende das imagens de segurança, não é possível ligar este fato isolado à ação de membros de facções criminosas.

Enfatizamos que a Polícia Militar tem policiamento ostensivo reforçado dentro do parque de exposição, inclusive com presença de militares em apoio à segurança particular nas entradas principais, realizando intervenção em qualquer pessoa em atitude suspeita que tente ingressar no local.

Destacamos também que há o uso de drones pelas forças de segurança para patrulhamento aéreo do espaço e policiamento velado que auxiliam na identificação de suspeitos, e que estes serão reforçados nas duas últimas noites de feira, considerando a expectativa de aumento de público, neste final de semana.

Rio Branco – Acre, 6 de agosto de 2022.

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

Luciano Dias Fonseca – Cel PM

Comandante-geral da Polícia Militar

José Henrique Maciel – Delegado-geral da Polícia Civil