Seict e Fieac promovem encontro de agradecimento aos empresários participantes da Expoacre 2022

A Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Federação das Indústrias do Acre (Fieac) promoveram, na noite deste sábado, 6, um encontro com os empresários participantes da maior feira agropecuária do estado, a Expoacre.

“Nós convidamos os empresários para conhecerem a exposição da indústria, além dos expositores. O objetivo é agradecer ao setor por ter aceitado o desafio da Expoacre, seja visitando, seja expondo. Então, este é um ato apenas de agradecimento aos empresários que vieram participar”, destacou o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

O empresário Thiago Mourão, representante da linha Naturus Alimentos da Amazônia, que trabalha com uma linha de produtos oriundos da agricultura familiar e de povos ribeirinhos, foi um dos empresários que participaram do encontro.

“A feira é uma ótima forma de expormos nossos produtos e a Federação e o Estado são de grande importância, pois prestam todo esse apoio ao setor. A Expoacre agrega muito valor, então é uma forma de expandir nossos negócios”, destaca Mourão.

Somente no Espaço da Indústria, há mais de 50 empresários participando e divulgando seus produtos, em sua maioria frutos do setor industrial de produção acreana.