Seis anos após separação, Fátima Bernardes e Bonner surgem juntos; FOTO

Fátima Bernardes e William Bonner surgiram juntos em uma foto nas redes sociais na noite deste domingo, 22. Os dois, que se separaram em 2016 após 26 anos de união, mostraram que mantêm uma boa relação após o divórcio.

A foto foi tirada no aeroporto após os jornalistas se reencontrarem com o filho, Vinicius Bonemer, que estava estudando na França. Quem também apareceu na imagem foi Natasha Dantas, atual esposa do âncora do ‘Jornal Nacional’, e Thalita Martins, a namorado do rapaz.

Nos Stories do Instagram, Fátima publicou a foto com todos reunidos, contudo, no feed da rede social, ela publicou um clique apenas com o herdeiro e celebrou a sua volta ao Brasil. “Fim de domingo mais feliz”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Confira a foto de Fátima e Bonner juntos: