Sejusp abre licitação de pregão eletrônico para aquisição de drone

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) abre licitação de pregão eletrônico 305/2022 para aquisição de aeronave pilotada remotamente (DRONE), para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Justiça de Segurança Pública (Sejusp), através de recursos provenientes do Plano de Ação de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, no Âmbito da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), 2020, Sub Ação “a” (Equipamentos Operacionais para a CORE-PCAC), conforme especificações do Termo de Referência. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 17 de agosto de 2022, 09:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.