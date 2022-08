Sem Petecão, Tota FIlho e Vanda Milani fazem passeata e carreata em Marechal Thaumaturgo

A candidata ao senado, Dra. Vanda Milani, e Tota Filho, candidato a vice-governador do Acre, arrastaram uma multidão de apoiadores em passeata e carreata pelas ruas principais de Marechal Thaumaturgo, na tarde de sábado, dia 27. A candidata ao senado e o candidato a vice-governador cumpriram agenda no Juruá, entre sexta-feira, dia 26, e domingo, dia 28.

A passeata e a carreata percorreu várias ruas de Marechal Thaumaturgo e contou com apoiadores locais e do município de Rodrigues Alves. Na oportunidade, também foi feito o lançamento de candidatura de Isaac Piyâko a deputado estadual e Francisco Piyãko para o cargo de deputado federal.

Com a visita ao município, Vanda Milani firmou compromisso de garantir maior acessibilidade da população de Marechal Thaumaturgo ao aeródromo da cidade. “A nossa gente de Marechal Thaumaturgo precisa de políticas que atendam as suas necessidades. Tenham certeza que esse é um compromisso que levarei comigo para o senado da república”, garantiu, Milani.

Após o lançamento dos colegas da coligação “Com a Força do Povo”, Vanda Milani voltou para Cruzeiro do Sul, onde cumpriu agenda ao lado de Tota Filho. No segundo maior município do estado, Milani ouviu apoiadores, comerciantes e representantes estudantis sobre as necessidades de cada setor. Após os compromissos no Juruá, Vanda Milani seguiu para a capital, Rio Branco, onde deve cumprir agenda durante a semana.