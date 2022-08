Semana com 4 dias de trabalho: saiba como anda essa tendência

Já imaginou ter que trabalhar 4 dias na semana e descansar outros 3? Saiba que essa ideia está se tornando cada vez mais um hábito em diversas partes do mundo. O modelo de 32 horas semanais de trabalho já é visto em países como Japão, Emirados Árabes Unidos e Islândia.

Na prática, o novo esquema propõe a troca da jornada de 40 horas por semana que, quando dividida em 5 dias, resulta em 8 horas diárias. Já no modelo de 32 horas, por exemplo, a conta equivale a 4 dias de trabalho, sendo 8 horas em cada um.

Além disso, a sexta-feira passa a se tornar o 3º dia de folga, junto com o sábado e o domingo. A respeito do salário, os lugares que adotam a semana com 4 dias de trabalho não podem reduzir os ganhos do funcionário, no que é chamado de irredutibilidade salarial.

Atualmente, no Brasil, o corte de salário, segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), só é permitido quando há acordos coletivos, como por exemplo, em caso de um empreendimento estar à beira da falência e ter que reduzir os salários para não ter que demitir funcionários.

Risco da jornada excessiva