Sena Madureira perde Josué Sá, empresário e ex-diretor do Setor de Identificação

Faleceu na madrugada deste domingo (7), no hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o servidor público aposentado Josué Sá. Há alguns meses, ele foi diagnosticado com um problema no fígado, batalhou para se recuperar, entretanto, não foi possível reverter o quadro.

Bastante conhecido e querido na cidade, Josué Sá trabalhou por muitos anos na Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira. Antes de se aposentar de suas funções, ele respondia pelo Setor de Identificação.

Nas redes sociais, muitos moradores prestam solidariedade aos familiares e lamentam a grande perda. “Foi com muita Tristeza que recebi nesta Manhã de Domingo, 7 de agosto, a notícia do Falecimento do meu Amigo e irmão Josué de Sá.

A minha oração é para que Deus conforte o Coração da sua esposa Francisca Siqueira e de todos seus familiares. Eu e minha família estamos de luto”, comentou o ex-prefeito, Jairo Cassiano.

O pastor Deyson Rodrigues, da PIBB, também falou sobre o ocorrido: “Lutou muito por sua vida, mas aprouve ao Senhor recolher o seu servo para junto de si. Salmos 116:15 – Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos”.

“Recebemos a triste notícia do falecimento do nosso amigo, irmão e padrinho de casamento Josué Sá. Nesse momento de perda, faltam palavras pra dizer, o estado de choque ainda é grande.

Irmão Josué combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé . Um homem que dedicou a sua vida para servir a Deus com garra e determinação, um instrumento usado na obra do senhor para abençoar vidas!

Nos veremos na eternidade, querido padrinho – O céu está em festa!”, comentou o fotógrafo Lucas Costa.

O corpo de Josué Sá está sendo velado na Igreja Evangélica Nova Geração, localizada na Avenida Brasil, próximo ao Estádio Marreirão. O sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (8).