Sena Madureira realiza Dia D da vacinação contra a paralisia infantil

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de imunização, realizará no próximo sábado (20) o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielte, também conhecida como paralisia infantil. Sendo assim, todas as unidades estarão abertas no horário compreendido entre 8 horas da manhã às 17 horas para receber os moradores.

De acordo com o Ministério da Saúde, estão aptas a receber as doses da vacina crianças de 1 ano a 4 anos de idade. “Sabemos que a paralisia infantil foi erradicada no Brasil, mesmo assim, a campanha é fundamental para mantermos esse patamar. Com isso, orientamos todos os pais a estarem levando os seus filhos para serem vacinados”, comentou Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização em Sena.

No presente momento, as doses da vacina já estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de Sena Madureira.

A campanha irá se estender até o dia 9 de setembro. Em Sena Madureira, a meta é vacinar em torno de 3.600 crianças entre as zonas urbana e rural.