Sena: Mais de 50 casos de abuso sexual contra crianças foram registrados em 2022

O Conselho Tutelar de Sena Madureira divulgou recentemente um balanço sobre os casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes registrados em 2022. Os números são preocupantes.

Até agora, mais de 50 casos já chegaram ao conhecimento do referido setor.

De acordo com a conselheira Lays Mayra, as ocorrências se dividem entre as zonas urbana e rural, sendo que na maioria dos casos os autores são pessoas das famílias das vitimas. “Trata-se de uma situação preocupante e conclamamos a sociedade a não ser conivente com esse tipo de prática. Muitas vezes, os abusadores são os tios, padrastos e até mesmo os pais. Pedimos às mães que observem seus filhos. Qualquer mudança de comportamento, qualquer alteração, verifique o que está ocorrendo. A comunidade também pode nos ajudar fazendo as denúncias”, salientou.

Outro fato recorrente em Sena Madureira, segundo ela, é o chamado estupro de vulnerável.

“Ocorre muito em nossa cidade relacionamento com menores de 14 anos. É bom esclarecer que qualquer relacionamento com menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, mesmo com o consentimento da família e da adolescente. Situações como esta chegam ao nosso conhecimento. Estamos tomando as providências devidas”, confirmou.

As denúncias podem ser feitas ao 190, disk 100 ou através do telefone do Conselho Tutelar de Sena Madureira: 99983-8058.