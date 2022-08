Sena registra segundo acidente em intervalo de poucas horas; vítimas vão parar no PS

Mais um acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado (20), em Sena Madureira. Dois moradores, dentre eles um menor de idade, sofreram fraturas em decorrência de uma colisão.

De acordo com informações, a batida se deu entre uma caminhonete e uma motocicleta no cruzamento da Rua Manoel Gonçalves com a Maranhão, próximo a serralheria do Reinaldo.

Consta que a motocicleta era ocupada por três pessoas, sendo duas crianças e o pai. O condutor da moto e uma criança sofreram fraturas nas pernas enquanto que o outro menino ficou com escoriações pelo corpo.

Minutos após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou às vítimas ao Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes. Apesar dos ferimentos, os moradores conseguiram sobreviver.