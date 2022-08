Seplag: prorrogado até esta sexta inscrição para processo seletivo

O Governo do Estado do Acre e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgam uma retificação ao Processo Seletivo destinado a seleção de estagiários estudantes de nível superior para atuação na cidade Rio Branco.

O documento (Retificação I) tem como objetivo prorrogar o prazo de inscrição, que teve início em 8 de agosto de 2022 e segue até o dia 26 de agosto de 2022. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo email [email protected], mediante o envio dos documentos solicitados.

O Processo Seletivo conta no total com 80 vagas disponíveis. Dentro do total de funções ofertadas, haverá oportunidades específicas para pessoas que se enquadram nos critérios do edital.

As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração (20); ciências contábeis (15); sistemas de informação (20); tecnólogo em gestão pública (10); tecnólogo em recursos humanos (10); letras português (5);

Para participar o candidato deve estar frequentando efetivamente o curso a partir do segundo período, tendo idade mínima de 16 anos.

Caso aprovado, o candidato terá entre quatro ou seis horas diárias de jornada de trabalho, com bolsa-auxílio de R$ 420,00 à R$ 630,00 dependendo da quantidade de horas trabalhadas, e auxílio transporte de R$ 154,00.

Seleção e vigência

Para avaliação do candidato, será feito uma análise do histórico de notas do estudante. Será classificado o candidato que obtiver no mínimo cinco de média, e aprovado aquele que obtiver a maior média global das notas obtidas.

O Processo Seletivo terá validade de 24 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Já o período de estágio será de 12 meses, podendo também ser prorrogado por uma única vez por igual período.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

