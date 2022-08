Sesc apresenta no Calenarte a exposição “Habita-me na Revoada”

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre – realiza a exposição “Habita-me na Revoada”, por Hellen Lirtêz, Marina Bylaardt, Nattércia Damasceno e Rafa Zanatta. A abertura da exposição ocorre no dia 1 de setembro, às 19 horas, no Sesc Centro, e ficará disponível para visitação do público até o dia 16 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Sesc Centro.

A exposição dá prosseguimento ao projeto Calenarte, cujo objetivo é a difusão das artes plásticas no Acre, com ações de apoio àqueles que têm a arte como ofício e em possibilitar o acesso do público aos programas educativos.

A exposição

A ideia é a experimentação artística de quatro mulheres que, unidas pelas artes, movimentam rajadas de vento entre histórias, narrativas e memórias vivas. Uma exposição coletiva de artes visuais em que as linguagens se misturam entre fotografia, instalação, desenho, ilustração, pintura e intervenção. Um habitar dentro e fora de si, para, só assim, alçar vôos em ti. Revoada que dança sutil e ecoa a cada bater de asas, o grito silencioso de cada ser. Um não-lugar poético, caótico e livre para expressar e sentir a experiência do aqui e agora.

Hellen Lirtêz é uma mulher afro-indígena nortista, artista, integrante da academia de letras juvenil -AJAL. Foi redatora da Youth for Rights Brazil, e é estudante do curso de jornalismo na Universidade Federal do Acre-UFAC.

As artes sempre foram suas asas, foi 3° lugar no Slam estadual de 2018 e 3° lugar no slam nacional em dupla etapa norte também em 2018. É fundadora do slam da baixada no bairro Sobral e já integrou o slam das minas Acre. É ativista feminista e racial pois acredita na revolução feminista que se dará com a queda do patriarcado e de todas as opressões. Por meio da arte, busca liberdade para si e para outras.

Marina Bylaardt voou desde Minas, onde formou-se em Belas Artes e foi de tudo um pouco: costureira, bordadeira, artesã e figurinista. Há 11 anos, vive no Acre, nos arredores de Rio Branco. Fez muita roupa e bordado, criou o figurino da série de TV Mauani- O Silencio de Maria, um mestrado em Letras na UFAC, uma dúzia de trabalhos com design editorial e ilustração. Participou de exposições coletivas com outras mulheres, seu bando e tema favorito para voar.

Agora com ninho na Amazônia, percorre espaços novos e amplos: refaz o material que recolheu e ressignifica suas imagens para reconhecer-se como mulher artista. Busca o mais alto, o mais leve.

Nattércia Damasceno é acreana de Rio Branco, mãe, fotógrafa e artista. Graduada em Comunicação Social/Jornalismo pela Ufac e especialista em Assessoria de Comunicação pela União Educacional do Norte (Uninorte/Iesacre).

Trabalha com fotografia há quase 15 anos e, em 2021, produziu sua primeira exposição fotográfica individual. Só então se reconheceu artista visual que desenha com a luz e busca retratar mulheres em todo o seu poder e essência.

Vem desenvolvendo projetos pessoais com o protagonismo feminino, na luta e esperança de tornar esse mundo mais igualitário. Alça voos nos tecidos acrobáticos e faz dessa arte inspiração para a vida.

Rafa Zanatta, eterna aprendiz de sutilezas! Nascida no coração da Floresta Amazônica, é acreana, mãe de Linda e Mel, empreendedora criativa e amante toda forma de expressão artística.

Graduada em Artes Visuais e Turismo pela PUC-Campinas, Pós-Graduada em Gestão Mercadológica pela ECA-USP e Mestrado em Internacionalização do Desenvolvimento Local pela Universidade de Bologna – Itália.

Alça vôos entre o design, cenografia, licenciatura, música, artes circenses e intervenções urbanas. É idealizadora do método Coletivo DeCor®, onde desde 2015 fomenta a cultura local, incentivando a liberdade de expressão e a valorização do autocuidado através da Arte.