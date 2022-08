Sesi e Ministério Público do Acre firmam parceria de oferta de serviços

O Serviço Social da Indústria no Acre (SESI/AC) e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) assinaram, na manhã desta quarta-feira, 24 de agosto, um termo de cooperação técnica que proporcionará aos colaboradores, servidores e membros acesso mútuo aos serviços prestados por ambas as instituições em diferentes áreas.

Com a parceria, os colaboradores do SESI terão acesso aos serviços do Centro de Especialidades em Saúde (CES); Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Napaz), Centro de Atendimento à Vítima (CAV); Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) e Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). Já os membros e servidores do MPAC terão descontos para utilizar o Centro de Promoção da Saúde, serviços de Saúde e Segurança para o Trabalho, Telemedicina e de educação, por meio da Escola SESI.

Antes de assinarem a parceria, membros do MPAC visitaram as dependências da Escola SESI e do Centro de Promoção da Saúde. O procurador-geral do MPAC, Danilo Lovisaro, avaliou o momento como simbólico e agradeceu ao SESI por ter acolhido a ideia.

“Isso possibilita a concretização de algo muito importante voltado ao bem-estar e à saúde dos integrantes do MPAC e das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Tenho certeza de que muitos irão tirar grandes benefícios das atividades oferecidas”, ressaltou Lovisaro.

Para o superintendente do SESI, João César Dotto, é muito gratificante firmar esta parceria com o Ministério Público. “O SESI está à disposição com programas nas áreas de saúde e segurança, desde laudos técnicos, avaliações ambientais, Telemedicina, consultas ocupacionais, ginásticas laborais e vacinação. E sabemos que o MPAC tem muito a nos oferecer através de seus serviços de saúde, do Natera, CAV, Napaz, Ceaf. Estamos muito satisfeitos e gratos”, frisou Dotto.

Também participaram da solenidade a gerente de Segurança e Saúde para Indústria do SESI, Rosemere Azevedo; a procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira; o corregedor-geral Álvaro Luiz Araújo; o secretário-geral Glaucio Oshiro; o promotor de Justiça, Ocimar Sales Júnior; o presidente da Associação dos Servidores do MPAC (Assempac), Valmir Ribeiro; entre outros representantes das duas instituições.