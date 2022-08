Sessão na Câmara é suspensa após falecimento da esposa de Arnaldo Barros

“Em memória à ela que sempre esteve participando aqui, sendo assessora dele e tendo discutido aqui com a gente, declaramos dois dias de luto”, disse o vereador.

A sessão desta quinta-feira está suspensa. Na próxima semana, N.Lima também decretou ponto facultativo na terça-feira (6) e com o feriado de Sete de Setembro, os trabalhos só retornam na quinta-feira (8).

Tatiane era formada em pedagogia e há 9 anos lutava contra um câncer. Ela e Arnaldo eram casados há 25 anos e juntos tiveram 4 filhos.

Ela era pastora e líder do Ministério Geração Eleita. Por 10 anos pregou dentro dos presídios do Acre junto com o esposo.

O corpo da pastora está sendo velado no Ministério Geração Eleita, no bairro São Francisco, em Rio Branco.