Sessão Solene na Câmara dos Deputados marca o Dia do Nutricionista

Uma data para ser celebrada! Hoje, 31 de agosto, é o Dia do Nutricionista. E para comemorar, uma Sessão Solene foi realizada no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

A mesa da solenidade foi composta pelo deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), autor do requerimento para realização do evento, Élido Bonomo, presidente do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), Manuela Dolinsky (diretora do CFN) e Glaucia Medeiros, 1ª secretária da Associação Brasileira de Nutrição (Asbran).

O evento contou com a participação de presidentes e conselheiros regionais, conselheiros federais e colaboradores do Sistema CFN/CRN. O parlamentar iniciou os trabalhos com a leitura de uma mensagem do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, que destacou a importância dos nutricionistas para a sociedade brasileira.

Élido Bonomo, em seu momento de fala, ressaltou o papel dos 187 mil profissionais espalhados por todo o Brasil e reforçou a necessidade de união da categoria e das entidades representativas da Nutrição para avançar nos temas de interesse dos profissionais.

“O nutricionista é um profissional com formação ampla. Atua para promover a saúde, nutrição e o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável. Não pode ficar de fora de uma equipe da saúde, por exemplo. As entidades da Nutrição precisam atuar de forma conjunta para que os gestores públicos e da iniciativa privada compreendam que o trabalho do nutricionista não é um gasto, mas sim um investimento para a coletividade”.

A diretora do CFN, Manuela Dolinsky, também fez uso da palavra. Ela apontou a importância da incidência do órgão no Poder Legislativo.

“Temos, nesta Casa, diversas pautas. Como os exames laboratoriais prescritos por nutricionistas e que não são aceitos pelos planos de saúde e, principalmente, a questão do piso salarial, que apesar de ser um tema sindical, não será deixado de lado pelo Sistema CFN/CRN”.

Manuela também destacou a importância do nutricionista na promoção da saúde da população e do Conselho Nacional de Alimentação (Consea), extinto em 2019.

Por sua vez, o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), exaltou a profissão. O parlamentar disse que não existe saúde preventiva sem nutricionista.

“O nutricionista é um profissional importante para o Brasil, mas, infelizmente, muitas vezes não é reconhecido. Precisamos de políticas públicas de saúde preventivas e por isso acredito no valor da atuação de vocês para a saúde do nosso povo. Vamos juntos, trabalhar cada vez mais por essa profissão tão bonita”.

A sessão foi encerrada por volta das 9h30 e os participantes – nutricionistas, docentes de cursos de graduação em Nutrição, estudantes de Nutrição e assessores – se reuniram no salão nobre da Câmara, onde tiraram fotos e confraternizaram a data.

Fotos: Felipe Amorim, Rodrigo Rueda e Genilson Frazão (gab. Felipe Carreras)